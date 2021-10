Luísa Sonza diz que está curtindo a vida sozinha pela primeira vez

“Acabei de parar para pensar que é a primeira vez que eu estou de fato curtindo a minha vida. A minha. Só eu e ela. E ela é só minha.”

Solteira desde o término com o cantor Vitão, 22, em agosto, Luísa Sonza, 23, disse que está conseguindo curtir plenamente a vida pela primeira vez. Ela usou seu perfil do Twitter, neste sábado (16), para deixar uma reflexão sobre seu processo de autoconhecimento no período. “Acabei de parar para pensar que é a primeira vez que eu estou de fato curtindo a minha vida. A minha. Só eu e ela. E ela é só minha.”

“Às vezes a gente se prende às coisas/pessoas achando que precisamos delas e na real a gente precisa mesmo é só da gente. Mas não dou 3 meses para estar namorando de novo”, escreveu a cantora dona de hits como “Modo Turbo”, “Penhasco” e “Melhor Sozinha”.

Após a última declaração, ela acrescentou: “Eu tô brincando, não vou namorar”. Também no sábado, a cantora publicou várias fotos usando um conjunto branco ousado, com um top que deixa parte dos seios à mostra e saia com recortes, e botas prateadas.

Em uma das fotos colocou a legenda “I’m back” (“Estou de volta”, em português). Na época do término do namoro, Sonza disse que o relacionamento chegou ao fim por causa da pressão e dos ataques que o casal sofria na internet.