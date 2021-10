Metallica anuncia datas de shows no Brasil para maio de 2022

O grupo musical traz como convidado especial Greta Van Fleet, e a banda Ego Kill Talent abrirá os shows em solo brasileiro

A banda de rock Metallica anunciou nesta segunda-feira (25) que voltará com a turnê na América do Sul em 2022, e já divulgou datas para apresentações no Brasil, nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba.

Os shows no Brasil se iniciam em 5 de maio, em Porto Alegre. Depois, no dia 7 do mesmo mês, a banda se apresenta em Curitiba. No dia 10 de maio, o Metallica fará sua apresentação em São Paulo, e por fim, o show de Belo Horizonte deve acontecer no dia 12.

O grupo musical traz como convidado especial Greta Van Fleet, e a banda Ego Kill Talent abrirá os shows em solo brasileiro. Segundo comunicado enviado à imprensa, os ingressos ainda disponíveis já podem ser comprados.

Além disso, os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para as novas datas das apresentações, e dúvidas poderão ser esclarecidas pelo site a partir de 1º de novembro. Inicialmente, o grupo se apresentaria em abril de 2020 nas quatro cidades brasileiras.

No entanto, com a pandemia de coronavírus, os shows foram adiados para dezembro de 2020, e posteriormente a expectativa era de que a turnê iria para a América Latina no fim do ano de 2021. Agora, a confirmação oficial é de que a banda retornará apenas entre abril e maio de 2022.