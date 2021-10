Darin lança novo single íntimo ‘Holding Me More’

A balada despojada e íntima foi coescrita por Darin com o compositor vencedor do Prêmio Ivor Novello Jamie Hartman

O rei sueco do pop Darin está de volta com um novo single “Holding Me More” – ouça aqui. A balada despojada e íntima foi coescrita por Darin com o compositor vencedor do Prêmio Ivor Novello Jamie Hartman, mais conhecido por seu trabalho com Lewis Capaldi e Celeste.

Em uma de suas performances mais fascinantes, os vocais emocionantes de Darin enquadram esta história pensativa sobre um relacionamento reacendido depois que a confiança foi rompida. “Quem é que veio e deixou tudo mais claro? ‘Porque eu vou acabar agradecendo a ele um dia “, ele canta incisivamente para seu amante que retorna.

Sobre o single, Darin disse: “Esta é definitivamente uma das canções mais emocionantes que já cantei. Embora eu ache que qualquer pessoa que já passou por um término possa provavelmente se relacionar com essa música de uma forma ou de outra, eu sinto que ela atinge de forma diferente dependendo de como você está se sentindo em um determinado momento. Há uma verdadeira complexidade agridoce nela, onde a ternura da reconciliação e nostalgia estão lado a lado com a dor de não ter certeza se você será capaz de confiar naquela pessoa completamente novamente. Eu realmente gostei de escrever com o incrivelmente talentoso Jamie Hartman neste single, e mal posso esperar para que vocês ouçam mais sobre nossas sessões. A clareza que tive ao escrever durante o lockdown me permitiu me sentir livre e me deu confiança para criar o meu trabalho mais autêntico até agora.”

‘Holding Me More’ marca um novo capítulo neste ano significativo da carreira de Darin como um artista autodirigido independente. Após o lançamento de seu single disco eufórico ‘Can’t Stay Away’ no verão, seu primeiro lançamento global, o super astro pop sueco está pronto para solidificar ainda mais seu lugar no palco pop internacional. ‘Can’t Stay Away’ – coescrito por Darin com Jamie Hartman e BURNS, que também produziu o single – foi adicionado à playlist New Music Friday do Spotify em 23 países e acumulou mais de 3,5 milhões de streams até o momento. O single foi saudado pela Record of The Day como “a melodia agradável que precisamos neste verão”, e tornou-se completo com um remix dance irresistível de Phil Fuldner, que invadiu as paradas de clubes do Reino Unido.

Celebrado como um dos artistas mais vendidos da Suécia, Darin acumulou mais de 400 milhões de streams no Spotify, 30 singles de ouro ou platina, e 7 álbuns No.1 no país conhecido por fornecer a melhor música pop do mundo.

Nascido em Estocolmo, em uma família curda que se rodeava por música, Darin começou a escrever canções aos 14 anos de idade, e foi rapidamente catapultado para a fama nacional em 2004, quando seu single de estreia “Money For Nothing’ (coescrito com a amiga e super estrela sueca Robyn) atingiu No. 1. Ele já trabalhou com grandes nomes do pop, incluindo Max Martin e RedOne, e ganhou vários Grammys Suecos. Crescendo como uma estrela adolescente, Darin logo floresceu como uma das maiores forças culturais da Suécia, com fãs devotados que o transformaram em um nome conhecido em seu país de origem. A sua longevidade foi ainda mais reforçada quando se tornou o artista mais tocado na rádio sueca em 2018, um triunfo que foi seguido por uma turnê de sucesso de bilheteira na Suécia em 2019, que resultou num filme dos shows. Assista ao trailer aqui. Transbordando confiança e liberdade recém-descobertas, 2021 verá Darin alcançar voo com sua nova música, feita à medida para um mundo saindo de um ano tumultuoso e necessitado de uma música pop escapista para a alma.