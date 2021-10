Após o lançamento do seu álbum Bem-Vindo, Setembro!, Naka mrl lança o EP Sayonara em que afirma não estar bem e que ainda devemos continuar falando sobre o assunto

O músico, cantor e produtor musical, nascido em Yokohama no Japão, lança seu segundo Ep Sayonara. Naka deixou claro que o seu álbum Bem-Vindo, Setembro! foi escrito para que ele mesmo pudesse escutar e entender coisas que ele precisava absorver, e claro, ajudar pessoas que escutassem a procurar ajuda.E insiste em continuarmos falando sobre o assunto, segundo o artista “Depressão não tem mês e nem dia”

Nesse Ep com 4 faixas que Naka mrl produziu inteiro em um único dia sozinho, ele demonstra não ter passado da sua fase ruim, e sim piorado muito mais. Nele ele mostra toda sua depressão, e que está muito pior do que o período em que fez seu último álbum. Começando com uma intro muito pesada em que ele estava conversando com um amigo no meio de uma crise de ansiedade, na segunda faixa já passa um clima mais pra cima musicalmente falando, mas expressando toda sua vontade de ir para um lugar distante.

Na terceira faixa ele já se joga totalmente em uma atmosfera melancólica e é totalmente notável seu desânimo de seguir com sua vida em frente, e para finalizar, a quarta faixa foi gravada com o gravador do seu celular, em que ele desabafa tudo que está sentindo e deixa o mistério se será o fim ou um tempo em sua carreira.

Naka reforça dizendo que “a palavra sayonara apesar de sua tradução ser tchau ou adeus, no Japão, tem um significado muito mais amplo”

Hoje Naka mrl já passa de mais de 5 milhões de streaming em suas músicas pelas plataformas digitais.