Gêmeos do programa Irmãos à Obra lançam linha de colchão no Brasil

Os colchões Scott Living são um reflexo do estilo pessoal dos irmãos Scott, inspirados no que eles amam: casa, família e um compromisso com a qualidade

Em busca de mais conforto e bem-estar para seus clientes, Bed & Design – loja de referência, que combina design, tecnologia, selo de qualidade e mais de 20 anos de expertise de mercado do sono -, fechou uma parceria com Restonic Mattress Corporation do Brasil, para trazer ao mercado a linha de colchões SCOTT Living, assinado pelos irmãos Drew e Jonathan SCOTT, mundialmente conhecidos pelo seu programa “Irmãos à Obra”. A novidade será apresentada nesta terça-feira, dia 26 de outubro, às 18h30h, no átrio do shopping D&D, em São Paulo. O evento seguirá todos os protocolos de segurança e higiene, devido à Covid-19.

Os colchões Scott Living são um reflexo do estilo pessoal dos irmãos Scott, inspirados no que eles amam: casa, família e um compromisso com a qualidade, visando sempre o máximo ao seu usuário, um custo justo, da mesma forma que atuam em seu programa de televisão. A linha conta com seis modelos – Morgan, Habor, York, Ellis Plush, Ellis Médium, Shippable Sleep -, que garantem o equilíbrio ideal entre conforto, sustentação, controle de temperatura e durabilidade.

Feitos artesanalmente, os colchões possuem um sistema de resfriamento triplo na superfície – fios de polietileno refrescante no tecido, combinado com espuma de gel e espuma AlumiLast® Memory Foam -, que funcionam para afastar o calor do corpo de maneira suave e eficiente durante toda a noite, ajudando a dormir mais e acordar revigorado. A linha Scott Living by Restonic está à venda, com exclusividade, na loja Bed & Design.

“Nossa proposta é justamente oferecer aos consumidores um produto confortável, com design moderno e inovador, ou seja, mostrar o verdadeiro conforto americano, aquele que se adapta perfeitamente à coluna de quem dorme sobre ele, não se mostrando duro e/ou desconfortável”, completa Rogério Coelho, diretor executivo da Restonic Mattress Corporation.

Confira os modelos

Morgan, colchão de 40 cm de altura, com micromolas para maior conforto e estabilidade. Conforto Ultraplush

Habor, colchão de 38 cm de altura, com micromolas para maior conforto e estabilidade. Conforto Superplush

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

York, colchão de 36 cm de altura, com conforto superplush

Ellis Plush, colchão de 35 cm de altura, com conforto plush

Ellis Médium, colchão de 34 cm de altura, com conforto intermediário

Shippable Sleep, colchão de 32 cm de altura, com conforto intermediário

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre Bed & Design

https://www.bededesign.com.br/

Bed & Design é uma empresa que atua há mais de 20 anos no segmento de alto luxo no mercado de colchões. Comandada por Lavínia Haddad, aliada a um time de profissionais com grande expertise, a loja oferece uma refinada curadoria, com o que há de melhor no mercado do sono, para atender às atuais necessidades dos clientes. Com duas unidades, uma localizada Gabriel Monteiro da Silva e outra no shopping D&D, em São Paulo, tem o melhor custo benefício e conta com itens desde colchões, cabeceiras, travesseiros até roupas de cama e aromas.

Sobre Restonic Mattress Corporation

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

http://restonic.com.br/

A Restonic Mattress Corporation, fundada em 1938 no estado de Nova York, Estados Unidos, é detentora da marca Restonic, sendo uma das líderes mundiais na indústria de colchões, com 36 unidades produtivas distribuídas em todo o mundo. A marca é guiada pelo objetivo de se produzir os colchões com a mais alta qualidade e valor agregado, oferecendo aos seus lojistas uma elevada expertise no ramo colchoeiro, e ao consumidor, um conforto diferenciado, que não se encontra nos colchões tradicionais. Este constante processo de inovação, tem o seu máximo quando a RESTONIC é a primeira empresa americana a ser certificado quando a flamabilidade de seus colchões (Obrigatório nos USA).

Sobre Drew e Jonathan SCOTT

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os irmãos Drew e Jonathan SCOTT, são mundialmente conhecidos pelo seu programa televisivo “Irmãos à Obra”, onde utilizam toda a sua expertise e bom gosto em reformas de ambientes antigos a um custo mais acessível. Canadenses de origem, residem e trabalham nos Estados Unidos. Desde 2017, os Irmãos SCOTT assinam a linha de colchões SCOTT Living, da Restonic USA. A Restonic, uma das top 10 indústrias de colchões Americanas, foi fundada em 1938 em Buffalo, NY. Conhecida pela sua linha de colchões de alto padrão e conforto, a união do conhecimento entre a empresa e os Irmãos SCOTT , gerou uma gama de colchões confortáveis, de extremo bom gosto e repleto de diferenciais, visando sempre o máximo ao seu usuário, um custo justo, da mesma forma que atuam em seu programa de televisão.