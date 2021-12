Maurílio tem piora na função dos pulmões após infecção

A traqueostomia de Maurílio, que havia sido reagendada para hoje após complicações, voltou a ser adiada até que o quadro do paciente melhore

Maurílio, da dupla com Luiza, teve uma piora em seu quadro clínico, causada por uma infecção no pulmão, que obrigou a administração de uma nova rodada de antibióticos no corpo do cantor sertanejo.

A informação foi confirmada pelo médico Wandervan Azevedo, que acompanha o caso do cantor, internado há quase duas semanas em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Goiânia.

O médico também informou à reportagem que a traqueostomia de Maurílio, que havia sido reagendada para hoje após uma outra complicação na tarde de ontem, voltou a ser adiada até que o quadro do paciente melhore.

A ideia é que o procedimento permita que o cantor volte a respirar sem o auxílio do tubo pela boca. Além disso, a equipe médica retomou a prescrição de drogas para regular a pressão arterial do artista, ação que havia sido suspensa anteriormente.

O sertanejo está internado desde o dia 15 de dezembro, quando se sentiu mal após um show em Goiânia, onde gravava um DVD ao lado de Luíza, sua dupla.