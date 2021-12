Maisa e pais contraem Covid-19 e planejam Ano Novo em quarentena

A jovem de 19 anos estava de viagem marcada para celebrar o Ano Novo em Japaratinga, cidade litorânea de Alagoas

A atriz Maisa Silva contou aos seus fãs nesta terça-feira (28) que recebeu o diagnóstico da Covid-19. Ela contraiu a doença logo após seu pai, que testou positivo pouco antes do Natal. Sua mãe também está infectada. Segundo ela, todos apresentam sintomas leves: “Tá tudo certo graças à vacina”.

“Obrigada por tantas perguntas e desejos de melhoras pro meu pai”, escreveu a artista paulistana no Instagram. “Inclusive ontem, eu e minha mãe também testamos positivo, o que já esperávamos.”

A jovem de 19 anos estava de viagem marcada para celebrar o Ano Novo em Japaratinga, cidade litorânea de Alagoas. Ela precisou cancelar os planos após o teste positivo feito na segunda (27), e afirma que vai ficar em casa, em São Paulo, durante o Réveillon.

“Vamos ficar por aqui”, contou na rede social. A atriz planeja utilizar o período de quarentena para “colocar filmes e séries em dia” e “organizar algumas coisas que quero doar de acessórios e produtos”.

No Twitter, Maisa agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos fãs, e chamou atenção para o surto da gripe H3N2. “Gente, muitos conhecidos meus estão com essa gripe. E parece que derruba muito!” Ela também não esqueceu de desejar feliz aniversário para a amiga e atriz colega Larissa Manoela, que completa 21 anos.