Mara poderia ganhar o prêmio de persona desagradável da década, dessa vez ela falou do nariz de Galisteu

Mara Maravilha chama Adriane Galisteu de nariguda e apresentadora faz uma publicação respondendo a falta de senso da outra.

Chata, truculenta, Mara se posiciona como uma das pessoas mais polêmicas da tv, e parece uma metralhadora de comentários desnecessários e sem senso!

Mara não percebe, mas ela não é nada engraçada! Ela tenta, por meio de grosserias e falta de noção investir nesta personagem polêmica que assumiu pra si e sai atirando para todos os lados. Xuxa e Angélica que o digam! Mas desta vez o alvo foi a apresentadora de “A Fazenda”, Adriane Galisteu.

Em vídeo no Jogo dos Pontinhos, Mara tinha que dar dicas à Patrícia Abravanel para que ela adivinhasse de qual personalidade Mara estava falando, foi quando ela soltou: Nariguda!

O fato é que a postura de Mara incomodou Galisteu e seus seguidores. Afinal, Mara não é muito conhecida por sua educação e polidez. Só que Galisteu resolveu responder e você pode estar pensando que a apresentadora da Record jogou no mesmo nível que a contratada do SBT, mas não! Adriane foi super fina, educada, sem deixar de dar o seu recado.

Em um trecho de sua publicação, Adriane disse: “No tempo em que vivemos onde a internet tem um peso muito maior em nossas vidas, precisamos estar de bem com a gente mesmo para passar por coisas e pessoas desnecessárias, lidar com comentários sobre nós o tempo inteiro!”

Chamar Galisteu de nariguda e falar que Ilariê da Xuxa é para débil mental são apenas fatores propositais que a empresária Eliemari da Silva da Silveira gerencia a carreira de Mara Maravilha, mas pare! Está completamente equivocada, isso é tão anos 80 quanto as roupinhas que você usa no júri ou as propagandas ridículas que você faz nos seus stories do Instagram, que ninguém, digo, ninguém compra nada do que você anuncia pois, você não tem credibilidade…

Só um recadinho Mara: Cresça!