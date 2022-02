Mariana Menezes foi acusada de furto nos EUA

A influenciadora, que fez um intercâmbio de um mês em Los Angeles, se envolveu em uma polêmica de furto na casa em que se hospedou.

Mari Menezes foi estudar inglês em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, com mais dois amigos, Sarah e Luigi. A influenciadora foi com uma empresa de intercâmbio, que já fechou o pacote com hospedagem na casa das famílias disponibilizadas pela empresa.

A polêmica começou quando, ao voltarem para o Brasil no último sábado (29), Mariana expôs uma situação que havia acontecido com a amiga: duas malas de Sarah foram roubadas por uma mulher que tinham conhecido na última semana da viagem. Apavorados, eles contaram com detalhes sobre o furto da mulher.

“A gente conheceu a Carina [mulher que roubou as malas] no shopping, ela disse que era minha seguidora e ofereceu carona. Como a gente não tinha mais dinheiro, a gente aceitou. Ela levou a gente pra casa dela, apresentou a família, foi super simpática”, começou a influencer.

“Do nada ela começou a implicar com a Sarah. No nosso penúltimo dia, ela perguntou se a gente queria conhecer um parque, mas se a gente fosse com a Sarah, teria que pagar. Eu achei que ela estava brincando, mas quando a gente saiu do parque, ela começou a cobrar. Era nosso último dia, a gente não tinha mais dinheiro. Eu pedi para ela confiar em mim e falei que ia pagar assim que chegasse no Brasil”, continuou.

“Mas ela é doida gente. Começou a me ligar quando estávamos no aeroporto fazendo teste de Covid para voltar pro Brasil. Ela apareceu lá do nada, começou a discutir com a Sarah e levou duas das três malas dela. Tudo que a Sarah comprou estava lá dentro. Depois, ela ainda teve a cara de pau de abrir uma live no Instagram, falou que a Sarah tinha roubado uma bolsa dela e que eu tinha andado pelada na casa dela” afirmou.

“A gente não precisa roubar nada de ninguém. A gente vai entrar na justiça, ela mostrou uma foto minha pelada, que ela tirou enquanto eu tomava banho no banheiro dela. Isso não se faz”, completou.

Ao puxar a ficha criminal, elas descobriram que Carina já havia roubado outros intercambistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Carina, a mulher que hospedou a influencer e os amigos também garantiu que eles furtaram itens e gravaram sua casa sem sua permissão. Ela disse que fará de tudo para que o trio não entre mais nos EUA.

Mariana contou que os pais dela e dos amigos já contrataram um advogado dos Estados Unidos para entrar na justiça. “Agora é só esperar. Graças a Deus não aconteceu nada pior”, finalizou.