Influenciadora não quer ser mais conhecida como Mari Prexecão.

A influenciadora digital Mariana Menezes está incomodada e não quer ser conhecida como a Mari do Prexecão. Entenda…

Mariana Menezes, mais conhecida por Mari do Prexecão quer fugir deste apelido.

Uma brincadeira que tomou formas muito maiores. Lembram da Mari Menezes? A menina que fez um storie dizendo que o Caio Castro havia a convidado para andar de carro e logo depois ele desconvidou a garota? Então, a Mari do Prexecão é ela mesma!

Mari ganhou fama ao divulgar um vídeo e brincar com o apelido. Foto: Reprodução.

Tudo começou quando Mari queria ir à academia, mas estava menstruada. Ela postou seu dilema no Tik Tok, dizendo que por conta de sua malha de academia ser justa e ela estar de absorvente, ficou um prexecão. Foi pouco para viralizar e o vídeo chegar à marca de mais de 5 milhões de views.

Mari e sua ídola Virgínia Fonseca. Foto: G1.

Cena dois! Mari sempre foi muito fã de Virgínia Fonseca, influenciadora e esposa de Zé Felipe. Em setembro deste ano, Virgínia organizou um coquetel We Pink. E lá foi Mari com seu cartaz no intuito de chamar atenção da influenciadora. No cartaz estava escrito: “Vi sou a Mari do Prexecão”. Com isso ela conseguiu entrar na festa convidada pela ídola.

A influenciadora está incomodada com o apelido por conta de contratos de trabalho. Foto: G1.

Só que uma questão tem incomodado Mari, o apelido tem afastado possíveis anunciantes, pois a influenciadora de 16 anos ganha seu dinheiro assim, com divulgação de produtos, os famosos publis. Ela também alegou que muitas marcas não reconhecem que isso tudo foi uma brincadeira.