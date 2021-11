Marcelo Falcão tem prisão decretada

“O processo se arrasta há 13 anos, ainda em primeira instância, em razão de inúmeros recursos procrastinatórios interpostos”

O ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão, teve prisão decretada pela Justiça, nesta sexta-feira (12). Há 13 anos Marcelo briga pelo pagamento de pensão alimentícia de sua filha, Ágatha, de 22 anos.

Ainda assim, por causa da pandemia, a prisão do cantor será domiciliar e durará dois meses. O pedido já foi emitido, mas, atualmente, Marcelo está no exterior. As informações são da jornalista Fábia Oliveira.

Segundo a jornalista, o advogado de Ágatha afirmou que “o processo se arrasta há 13 anos, ainda em primeira instância, em razão de inúmeros recursos procrastinatórios interpostos”. A defesa do cantor, no entanto, não respondeu sobre o caso.

Em setembro deste ano, em julgamento do processo, Marcelo afirmou, em comunicado, que “cabe ao Judiciário fazer avaliações pertinentes”. Ágatha apenas foi reconhecida pelo cantor em 2016, após realização de teste de DNA.