Pabllo Vittar agradece Vittar Lovers por sua parceria com a Mamãe Lady Gaga.

Pabllo Vittar fala sobre sua parceria com Lady Gaga

Gente, essa minha prima Pabllo é um arraso, com todo sucesso ela ainda é a humildade em pessoa.

Pabllo Vittar esteve ontem no Programa “Conversa com Bial”. A drag mais seguida do mundo dividiu bateu um papo com o apresentador e o jogador de vôlei Douglas Souza.

Bial perguntou a Pabllo Vittar sobre sua parceria com a Mother Monster Lady Gaga. Vittar trabalhou na faixa Fun Tonight, na versão remixada para o álbum Chromática, que foi lançado no ano passado e ganhou uma edição especial de remixes este ano.

Pabllo, fofa demais, agradeceu sua base de fãs, os Vittar Lovers, por este feito. Já que foram eles os responsáveis por Gaga e seu produtor conhecerem o trabalho da drag e posteriormente convidá-la para a participação da faixa. Fun Tonight leva a brasilidade de Pabllo com o brega e o arrocha misturados aos seus acordes.

Vittar também falou sobre Marília Mendonça e em como ficava orgulhosa quando a cantora sertaneja cantava seu sucesso Disk Me em suas lives.