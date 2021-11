And Just Like That: Revival de “Sex and the City” ganha primeiro e surpreendente teaser

HBO Max divulgou nesta sexta-feira (12), o teaser do tão esperado “And Just Like That” série derivada do sucesso “Sex and the City”.

A sequência produzida por Michael Patrick King, terá dez episódios e chegará a plataforma de streaming da HBO Max no dia 9 de dezembro deste ano. Os primeiros dois capítulos serão disponibilizados juntos, e os outros oitos semanalmente, às quintas-feiras. No teaser mostra as protagonistas “Carrie” (Sarah Jessica Parker), “Miranda” (Cynthia Nixon) e “Charlotte” (Kristin Davis), vivendo novos dilemas aos 50 anos. “Dizem que algo nunca mudou”. Mas a verdade é que a vida é cheia de surpresas. “E assim um novo capítulo começa” comenta Carrie. No final dos anos 1990, a história narrada de um ponto de vista feminino ficou conhecida do mundo inteiro, questões como liberdade sexual, maternidade, auto suficiência eram retratadas no show. Confira o primeiro teaser oficial abaixo: