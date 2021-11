Manu Gavassi divulga trailer de seu álbum visual “Gracinha”

Na manhã desta sexta-feira (12), Manu Gavassi divulgou o trailer de seu novo trabalho. O álbum visual que será lançado na semana que vem pela plataforma de streaming Disney +, o projeto tem toda uma estética, de contos de fadas.

Criadora do projeto, Manu Gavassi, roteirizou e co-dirigiu a produção, com um olhar mais pessoal e cinematográfico, para suas novas canções. O trailer traz momentos de pura magia já conhecidos pelos fãs da Disney. Com cenas coreografadas por um balé, sequências mais dramáticas, e a parceria com o ator Ícaro Silva. Além da participação de João de Freitas Neto, Samuel de Saboia e João Mandarino e da pequena Titi Gagliasso filha de Bruno Galiasso e Giovanna Ewbank.

Confira o trailer abaixo: