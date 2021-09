Maiara faz live usando filtro de chifre após término com Fernando, da dupla com Sorocaba

Durante a live, a cantora apareceu deitada em casa. Já Maraisa estava aproveitando o feriado em São Paulo, enquanto conversava com a irmã

O que chamou atenção dos seguidores da dupla sertaneja Maiara e Maraisa foi que Maiara, recém-separada de Fernando Zor, dupla com Sorocaba, apareceu com um filtro de chifre em uma live no Instagram na noite desta terça-feira (7).

Durante a live, a cantora apareceu deitada em casa. Já Maraisa estava aproveitando o feriado em São Paulo, enquanto conversava com a irmã. “Parece que tem uma coisa me seguindo e eu não sei o que é, irmã. A minha cabeça está pesando”, iniciou. Na sequência, Maraisa rebateu o comentário. “Tem que tirar da sua cabeça. Esse chifre não te pertence, não. É por isso que não namoro. Isso aí não me pega nunca”, disse.

Maiara e Fernando começaram a namorar em março de 2019 e viveram um relacionamento conturbado. A separação mais recente foi revelada por Anitta que, nos stories do Instagram deu uma leve “bronca” na sertaneja. “Se eu ver alguma notícia falando ‘Maiara volta, Maiara termina, Maiara volta’, brigamos e não falo mais com ela”, disse.