Luiza, dupla de Maurílio, se emociona e é amparada em velório do cantor

Em vídeo, Luiza aparece ao lado de Marcela e também de Luana Ramos, viúva do sertanejo

Amigos e familiares se despedem nesta quinta-feira (30) do sertanejo Maurílio, em velório que acontece na Câmara de Vereadores de Imperatriz, cidade onde o artista nasceu, no Maranhão. A cantora Luiza, primeira voz da dupla com o cantor, esteve presente no local e, emocionada, foi amparada por amigos e pela namorada, a ex-BBB Marcela MC Gowan.

Em vídeo, publicado pelo jornal local “Imperatriz Informa”, Luiza aparece ao lado de Marcela e também de Luana Ramos, viúva do sertanejo. Amigos e parceiros do meio sertanejo lamentaram a morte do artista também nas redes sociais.

Maurílio, segunda voz da dupla com Luiza, morreu na quarta (29), aos 28 anos. Ele estava internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, quando sofreu três paradas cardíacas após passar mal durante gravação de um DVD. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e chegou até mesmo a ser transferido de hospital, cinco dias após a internação, mas teve piora significativa no quadro. “Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurílio Belmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30”, informou a assessoria do cantor.

Segundo o médico Wandervan Azevedo, que estava acompanhando de perto a situação do artista, uma infecção no pulmão obrigou a equipe a voltar a administrar antibióticos que tinham sido suspensos. Com a piora, o cantor não resistiu.

Carreira

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu em Imperatriz (MA), em 15 de fevereiro de 1993. Foi na mesma cidade que ele conheceu Luiza, com quem viria a formar a dupla sertaneja que o tornou conhecido em todo o Brasil.

A cantora mineira foi passar férias no Maranhão e assim conheceu Maurílio. Segunda voz da dupla, eles cantaram juntos pela primeira vez em uma festa de uma amiga de Luiza. “Foi no aniversário de uma amiga que o convidei para subir ao palco comigo. A sinergia foi tão boa que ali mesmo montamos a dupla. Deu certo!”.

Antes de formar uma dupla oficialmente com Luiza, Maurílio chegou a cursar ciências contábeis. Mas, após formar a dupla, eles logo passaram a cantar juntos em bares da região sudeste maranhense e a música ficou em primeiro plano.

O primeiro disco – “Luiza e Maurílio Ao Vivo” – foi lançado em 2017. No ano seguinte eles gravaram “Ao Vivo em Imperatriz”, celebrando a cidade onde Maurílio nasceu e onde se conheceram. O disco “Segunda Dose” saiu em 2019, e “Ensaio Acústico 2”, em 2020.

O último lançamento da dupla foi a música “Não Dá Pra Continuar” em parceria com João Bosco e Vinícius. Neste ano eles também lançaram uma parceria com o pagodeiro Dilsinho chamada “Para Em Mim de Novo”. O grande hit que revelou Luiza e Maurílio para todo o Brasil foi “S de Saudade”, lançado como single com Zé Neto e Cristiano em outubro de 2019.

No mesmo ano, eles gravaram com a rainha da sofrência Marília Mendonça a música “Furando o Sinal”, com Jorge (da dupla Jorge e Mateus) a música “Nêga”, com Gabriel Diniz a música “Beijinho de Brincadeira” e com Alcione “Vai Desapegando”. A voz de Luíza é bastante comparada com a da Marrom, o que levou a sambista a se aproximar da dupla sertaneja. Além da proximidade com o Maranhão, terra Natal de Maurílio e Alcione.

Vida pessoal

Filho de Odaisa Delmonte, Maurílio costumava falar da saudade que tinha da mãe, já que com a carreira no sertanejo ele acabou se mudando para Goiânia. Além da música, Maurílio também era apaixonado por ciclismo e desenvolveu mais o hobby ao longo da pandemia, enquanto os shows estavam parados.

Em novembro de 2020 ele registrou sua primeira trilha de bicicleta e agradeceu à equipe que o acompanhou na aventura. Maurílio não deixa filhos, mas namorava desde a adolescência a médica veterinária Luana Ramos. Eles começaram o relacionamento em 2009.