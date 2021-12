Morre o cantor Maurílio, da dupla com Luiza

Ele foi internado ao passar mal durante as gravações do DVD “Não é o Fim do Mundo”, da também dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel

Após duas semanas internado, o cantor Maurílio, da dupla com Luiza, faleceu nesta quarta-feira (29) em um hospital em Goiânia. “Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurilio Belmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30”, informou a assessoria do cantor, em nota.

Ele foi internado ao passar mal durante as gravações do DVD “Não é o Fim do Mundo”, da também dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel. No dia, ele chegou a cair do palco, sendo socorrido pelo produtor e Luiza.

O sertanejo, de 28 anos, foi socorrido às pressas, sofrendo três paradas cardíacas. Ele precisou ser sedado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi diagnosticado com Tromboembolismo Pulmonar.

Ao longo dos dias, Maurílio chegou a apresentar melhoras, sendo transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Ainda assim, durante a madrugada desta quarta, ele apresentou piora no quadro clínico.

Tromboembolismo Pulmonar

Segundo Wandervan Azevedo, médico que acompanhava Maurílio, o Tromboembolismo Pulmonar é a obstrução dos vasos da artéria pulmonar, que geram coágulos, geralmente nas pernas, que podem se movimentar para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo sanguíneo.

Ainda de acordo com Azevedo, ela é uma doença grave, onde ocorrem mortes súbitas em 25% dos casos.