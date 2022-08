Luciano Huck se desculpa por gafe com Paulo Vieira no Domingão

O apresentador admitiu que foi um erro do programa entregar um cinturão que não cabia no humorista após ele vencer o quadro

São Paulo, SP

Luciano Huck, 50, fez um pedido de desculpas a Paulo Vieira, 29, durante o último Domingão com Huck (Globo). O apresentador admitiu que foi um erro do programa entregar um cinturão que não cabia no humorista após ele vencer o quadro Batalha do Lip Sync.

“Queria aproveita para pedir desculpas pelo nosso erro da semana passada”, afirmou no programa exibido no último domingo (21). “Nosso cinturão não estava no tamanho adequado para servir aos dois desafiantes. Falha do Domingão. Não irá se repetir.”

Na semana anterior, Paulo foi o primeiro vencedor do quadro, que ele disputou com a atriz Letícia Colin.

O humorista chamou a atenção ao dublar a música “Livre Estou”, da animação “Frozen”, vestido como a princesa Elsa.

Porém, o cinturão entregue a ele após ter sua vitória declarada não coube. “Não quer me ajudar a vestir, pra gente ter esse constrangimento?”, pediu ele na hora. Apesar da ajuda da equipe de produção, o acessório não fechou. “Vou ter que usar no braço. É no braço que bota, é smartwatch”, brincou o humorista. “Acabou de ganhar uma pescoceira do Lyp Sinc!”, finalizou Huck.

Diversos internautas se manifestaram na hora, acusando o programa de gordofobia. Alguns lembraram que, apesar de Paulo ter usado o humor para se livrar do constrangimento, essa atitude pode despertar gatilhos.