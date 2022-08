Pedro Manso é processado por homofobia: “Eu não troco uma mulher por nada”

Humorista comentou fotos de Jesuíta Barbosa na praia com affair

Não faz muito tempo que as fotos do nosso Jove, Jesuíta Barbosa, com seu novo affair na praia, tomaram conta da internet. Acontece que alguns não lidaram bem com as notícias e um deles foi o humorista Pedro Manso, que foi processado por homofobia depois de fazer um comentário nas redes sociais, de acordo com o ‘Notícias da TV’. Na ocasião, Pedro disse que os papéis estão invertidos.

“O final dos tempos está chegando, antigamente a gente correria atrás da mulherada e era difícil kkkk. Hoje em dia, os caras têm a mulher que eles querem, mas preferem eles serem as mulheres. Papel inverso. Eu não troco uma mulher por nada. Se Deus fez coisa melhor que a mulher tá com ele guardado!”, escreveu.

A denúncia foi feita por Agripino Magalhães, suplente de deputado federal e ativista LGBTQIA+. O mesmo já denunciou pessoas como Sikêra Jr e Gilberto Barros.

No Instgarm o ator tentou se defender do comentário, dizendo nçao serr homofóbico. Vale lembrar que a homofobia prevê pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa.