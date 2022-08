Que caloooor! Yasmin Brunet dá beijaço em Enzo Celulari

Vídeo tomou conta das redes sociais da modelo em brincadeiras bobas e gostosas com o ator

Ai gente, assim não dá! Esse final de semana fiquei super incomodada com o vídeo do flagra de Yasmin Brunet e Enzo Celulari se pegando, meu Deus, a vida de solteira não está fácil. O momento pegou fogo e os internautas foram à loucura com a química dos dois.

Os dois ficaram juntos em um evento no sábado (21), em São Paulo. Nenhum dos dois comentaram sobre o fato, mas vale lembrar que a modelo está solteira desde o fim do seu casamento com Gabriel Medina. Enquanto Enzo está solteiro desde seu término com Bruna Marquezine.

Nossa senhora, deu até calor aqui, eu juro!