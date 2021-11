Luan Santana assume romance com modelo

Em agosto deste ano, o casal já havia sido fotografado em um jantar em São Paulo e, em fevereiro, foram vistos em um shopping na cidade

Em publicação nas redes sociais, o cantor sertanejo Luan Santana, de 30 anos, assumiu romance com a modelo Izabela Cunha, onde compartilhou uma série de fotos dos dois. “Encontrei minha ilha”, escreveu na legenda.

Esse é o primeiro relacionamento assumido publicamente de Luan após o rompimento do noivado com Jade Magalhães, em outubro de 2020. A publicação do cantor rendeu diversas reações positivas de fãs e amigos.

Em agosto deste ano, o casal já havia sido fotografado em um jantar em São Paulo e, em fevereiro, foram vistos em um shopping na cidade.