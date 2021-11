Seminário Internacional debate os caminhos para enfrentamento da exaustão coletiva, com enfoque na responsabilidade das organizações

O Instituto Feliciência, dirigido pela professora e pesquisadora Carla Furtado, encerra o ano letivo com um evento internacional online e ao vivo

O Instituto Feliciência, dirigido pela professora e pesquisadora Carla Furtado, encerra o ano letivo com um evento internacional online e ao vivo. Intitulado “Manifesto 22 — Entre a Distopia e a Utopia”, o programa prevê o lançamento do documentário homônimo, seguido pela participação da médica americana Saundra-Dalton-Smith. “Este ano, ao contrário dos anteriores, optamos por uma agenda de curta duração, visto que muitos estão sob o efeito da fadiga de conexão digital. Aliás, a exaustão coletiva e as formas de enfrentamento compõem o eixo central da curadoria”, antecipa Carla.

O documentário “Manifesto 22 — Entre a Utopia e a Distopia”, financiado pelo Instituto, trata dos efeitos de grandes transformações pelas quais a sociedade contemporânea tem passado nas últimas décadas. A aceleração da vida cotidiana, o distanciamento cada vez maior entre o discurso e a ação, não só na política, mas em todas as áreas da vida, somados a uma busca obsessiva pela felicidade colocam o indivíduo em um momento de crise e ruptura. A partir de um olhar crítico sobre o mundo em que vivemos, o filme dirigido por Sergio Raposo e produzido pela Dark Lotus aborda a questão do bem-estar e da saúde no trabalho, aponta suas principais contradições e incoerências e discute caminhos possíveis para as mudanças profundas que se fazem cada vez mais necessárias.

“Como preconizam grandes pensadores do nosso tempo, sabemos que apenas o autocuidado não será suficiente para fazer frente ao esgotamento. Acreditamos na potência das organizações, mas elas precisam repensar suas abordagens para o bem-estar, revendo com profundidade a cultura e o modelo de liderança instaurados, entre outros fatores”, destaca Carla. “2022 será um ano decisivo nesse sentido, mas precisaremos reduzir o volume de nossas narrativas e aumentar nossas ações efetivas”, completa a pesquisadora.

A agenda se completa com a conferência da médica americana Saundra Dalton-Smith, autora do livro “Sacred Rest” – em tradução livre “Descanso Sagrado”. Dra. Dalton-Smith é a criadora do modelo teórico de sete níveis de repouso – físico, mental, espiritual, emocional, sensorial, social e criativo. Em sua primeira apresentação no Brasil, vai enfatizar a urgência da restauração pessoal e coletiva.

O Seminário “Manifesto 22: Entre a Distopia e a Utopia” acontece em 20 de novembro, das 17h às 19h, na modalidade online ao vivo. Para participar do evento é necessária inscrição prévia com comprovação de doação de uma cesta básica no valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais) à ONG Gerando Falcões. O Instituto Feliciência apoia a ONG desde março de 2021, destinando doações institucionais à entidade, bem como convertendo inscrições de seminários em cestas básicas.

Programação

20.11.21, Sábado

17h00 | Abertura

17h15 | Documentário “Manifesto 22: Entre a Distopia e a Utopia”

18h00 | Dra. Saundra Dalton-Smith: “O Descanso É Sagrado”

19h00 | Encerramento

Inscreva-se

SEMINÁRIO MANIFESTO 22: ENTRE A DISTOPIA E A UTOPIA

Data: 20 de novembro de 2021 (sábado)

Horário: das 17h às 19h

Carga horária: 2h

Inscrições: https://bit.ly/manifesto22 ou www.feliciencia.com.br

Valor: Doação de uma cesta básica no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)