Hungria Hip Hop é o novo apoiador do BRB Brasília Esporte

Time de basquete inaugura sua nova casa na quinta-feira (04), e ainda recebe o rapper para uma participação especial no intervalo do jogo

Um dos maiores nomes do cenário rap no Brasil, Hungria Hip Hop, anuncia apoio ao time de basquete BRB Brasília Basquete.

O cantor brasiliense, foi convidado pelo presidente do clube tri campeão nacional, um dos times mais relevantes do basquetebol no país.

A estreia, em casa, da equipe no Distrito Federal, acontecerá nesta quinta-feira (04), na Arena BRB/Nilson Nelson. O espaço contará com uma estrutura jamais vista no país, pois além de ter sido reformado, os torcedores poderão ver de perto, tanto a participação do artista quanto os jogos no maior telão indoor do Brasil, com mais de 100 m² de placas de led.

Hungria cantará seus sucessos que ultrapassam a marca de 3 bilhões de visualizações só em seu canal oficial do Youtube, em uma participação especial com duração média de 15 minutos no intervalo do jogo entre BRB Brasília e Pinheiros.

Os ingressos estão sendo vendidos à partir de R$ 22,00 e levando 1 kg de alimento não perecível, a pessoa garante a meia entrada no convite. O jogo começa às 20h00.