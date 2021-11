Festival reúne as principais cervejas artesanais do Distrito Federal

Artesanal Beer Festival Brasília será em Planaltina com 16 marcas de cervejas, rodadas denegócios, venda de produtos e atrações musicais.

Nos dias 13 e 14 de novembro, acontecerá a 1ª edição do Artesanal Beer Festival Brasília no estacionamento do Funções Múltiplas, em Planaltina. O evento conta com 16 das principais marcas de cervejas artesanais do Distrito Federal e “nasce para fazer um grande encontro da cultura da cervejaria artesanal da cidade, além de difundir e popularizar os produtos à população”, revela Gamaniel Silva, idealizador do projeto.

O festival acontece em momento estratégico para a região, ao fortalecer um mercado que sinaliza recuperação econômica da cadeia produtiva. O crescimento de consumidores que apreciam o novo conceito de “beber cerveja” acompanha o aumento do número de marcas, de novos produtos e novos empreendedores cerratenses que apostam na potência das cervejas produzidas no Distrito Federal. Com essa perspectiva, parte da programação é dedicada a rodadas de negócios entre empresários, fornecedores e outros atores que buscam confluências de acordos e ampliação do mercado.

Para acompanhar a diversidade de tipos de cervejas apresentadas, o festival terá, também, grande variedade de produtos na praça de alimentação como petiscos, caldos, hambúrgueres e carnes defumadas. Também haverá espaço para fazer tatuagens e uma barbearia à disposição do público.

Para segurança dos frequentadores a entrada é limitada a 1.500 pessoas por dia, mediante ingresso retirado no Sympla e doação de 1 Kg de alimento no momento da entrada. Os produtos arrecadados serão doados a duas entidades que realizam trabalhos sociais com populações muito afetadas pela pandemia no DF: a ONG Barba na Rua, que atende pessoas em situação de rua, e o Coletivo Backstage, atuando com profissionais da área de eventos.

Gamaniel conta que a escolha pela cidade de Planaltina acontece em razão da riqueza cultural e turística da região e da sua importância histórica na construção da capital do País. Nesse sentido, a ideia é incluir o Artesanal Beer Festival Brasília na rota dos eventos nacionais sobre o assunto, fixando a data no calendário de comemorações do Distrito Federal. “Queremos retirar o estigma de lugar muito longe de Planaltina e estimular que as pessoas venham ao evento e conheçam parte da cultura local”, finaliza o organizador.

O Artesanal Beer Festival Brasília acontece em parceria com a Abracerva – Associação Brasileira da Cerveja Artesanal, tem apoio da Administração Regional de Planaltina e da Secretaria de Turismo do DF.

Cerveja Orbita. Foto: Divulgação

Cerveja Madstein. Foto: Divulgação

Cerveja Dumf. Foto: Divulgação

Cerveja Corrupta. Foto: Divulgação

Cerveja Bezy. Foto: Divulgação

Cerveja Bezy. Foto: Divulgação

Marcas parceiras

Dezesseis marcas do Distrito Federal vão ocupar os stands do espaço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dona Maria

Bezy

Quatro Poderes

Galpão 17 / Dümf

Cerrado Beer

Corrupta

Orbita

Cerveja Activista

Madstein

Bracitorium

Biela Bier

GONT’S

Metanoia

Julius Cervejaria

Brassaria 473

Máfia

Atrações musicais

Nos dois dias de evento, haverá apresentações com nomes conhecidos da cultura popular de Brasília com estilos musicais variados como jazz, blues, rock e brasilidades.

Mustang Blues Band

Mirian Marques

JAZZ NA CARTAA

Gustavo Trebian

DjA

Clara Telles

Capirava Brass Band

Bruno Caveira

Asú

Andanza

Sábado 13/11

Dj Bruno Caveira

Asú

Capivara Brass Band

Clara Telles

Gustavo Trebien

Mustang Blues Band

Domingo 14/11

Dj Bruno Caveira

Mirian Marques

Jazz na Carta

Andanza

DjA

Medidas sanitárias

Gamaniel conta que, além da limitação de público 1.500 pessoas por dia, os espaços de convivência serão monitorados para garantir a segurança sanitária do evento. O local é aberto e amplo, o uso de máscara nas áreas comuns é obrigatório, haverá medição de temperatura na entrada, dispositivos de álcool à disposição do público e todo o ambiente foi montado com distanciamento entre estruturas.

Serviço

Artesanal Beer Festival Brasília

Dias 13 e 14 de novembro de 2021

Hora: 14h Local: Funções Múltiplas, Planaltina DF

Entrada gratuita, com ingresso retirado no Sympla e doação de 1Kg de alimento na entrada do evento.

Sympla: https://www.sympla.com.br/artesanal-beer-festival-brasilia__1389049

Classificação indicativa: 18 anos.