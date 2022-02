Livro “Você é o Caminho” ajuda a superar a Síndrome de Burnout

A autora do livro, Dani Costa, compartilhou com os leitores as suas experiências para suplantar o esgotamento mental

“Trabalho é dedicação” é um mantra carregado por diversas pessoas, mas em alguns casos tem potencial para ser o estopim de uma bomba que vai acarretar diversos problemas. Dani Costa, mentora, palestrante e autora do livro “Você é o caminho”, em dado momento, foi diagnosticada com Síndrome de Burnout, um distúrbio emocional que é reconhecido a partir da exaustão extrema, estresse e esgotamento mental que acontecem em situações de trabalho desgastantes ou competitivas.

Isso a levou ao limite e, à procura de respostas, a mentora escolheu dar uma pausa na rotina automática de executiva, mergulhando em uma jornada de autoconhecimento e aceitação de si mesma.

Cinco anos após esse evento, ela decidiu escrever o livro “Você é o Caminho”, explicando como viveu e superou essa situação. “O principal objetivo da obra foi compartilhar as experiências e resultados que eu pude vivenciar, gradativamente, até conseguir a cura”, conta Dani.

A autora quer incentivar a busca por autognose e desenvolvimento pessoal, fazendo com que as pessoas realizem escolhas de forma clara e segura. “Se entendêssemos que nossa vida flui como a natureza, viveríamos com mais sabedoria, aceitação, leveza e plenitude”, afirma.

Dani revela as principais atitudes que a fizeram superar esse momento sombrio. “Acolher minhas imperfeições e fraquezas foi o primeiro passo para a mudança. Ao trilhar uma jornada de autoconhecimento, encontrei caminhos diversos até desenvolver meu próprio método para edificar um plano de vida mais consciente”, explica.

O livro conta com cinco capítulos, detalhando desde as primeiras descobertas até as conclusões e resultados que Dani Costa vivenciou. Ao longo da leitura a palestrante pontua alguns exercícios práticos que contribuem para uma jornada de aceitação e conhecimento próprio.

“Você é o Caminho” mostra com transparência e uma linguagem acessível o conjunto de ferramentas e práticas que ela criou e utilizou, conseguindo assim, transformar sua vida de forma positiva e superar a Síndrome de Burnout. A obra está disponível na Amazon.

Sobre a autora

Ela trabalha com desenvolvimento humano há mais dez anos, é também mentora, palestrante e escritora. Dani lançou o livro “Você é o Caminho” para contar como superou a Síndrome de Burnout e com isso ajudar quem sofre com o mesmo problema. É idealizadora da Plataforma da Vida, um portal de conteúdo e serviços voltados para autoconhecimento e gestão emocional. Formada em letras pela Universidade de Brasília, passou pelo serviço público de Brasília e atuou 13 anos como bancária, nove deles como gestora.

Durante os anos atuando como executiva, coordenou trabalhos que exigiam empatia e a presença do outro, o que a fez expandir características como a facilidade com a escrita e o interesse em relacionamento humano. Ainda em seus anos corporativos, se aprofundou na área de gestão de pessoas com cursos dentro e fora do País, conhecendo diversas técnicas e ferramentas voltadas para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

Além do portal, Dani Costa também criou o coletivo Brazilinas, que em um ano de existência desenvolveu, entre outras ações, a capacitação profissional de diversas mulheres em situação de vulnerabilidade social, trabalhando também a autoestima e incentivando a independência dessas mulheres.

Para saber mais, acesse: Instagram: @plataformadavidaoficial e @dani.costa.oficial