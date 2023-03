Shopping recebe lançamento de livro em homenagem a Ceilândia

O livro guia o leitor em uma visita pela cidade, traçando um panorama sociocultural com ênfase nos processos evolutivos, civilizatórios e econômicos da população ceilandense

Para falar de Ceilândia é preciso jogar luz sobre seu território. E é exatamente essa a proposta do livro “Ceilândia, do preconceito ao orgulho”: homenagear, celebrar e dar voz aos cidadãos e cidadãs que contribuíram para a criação da maior Região Administrativa do Distrito Federal, que completa 52 anos no próximo dia 27 de março. Para marcar esse momento e celebrar a cidade que o acolhe, no dia 25 (sábado), a partir das 10h, o JK Shopping promove, na Galeria JK Espaço Arte (Piso S1), o lançamento da publicação, que será distribuída de forma gratuita durante o evento e posteriormente por R$ 30 através do Instagram @ceilandialivro.

Escrito por Clemilton Saraiva, analista histórico e econômico, Leão Hamaral, jornalista e empresário e Lucas Pinheiro, articulista do movimento social e cultural, o livro, ao longo de suas 200 páginas, guia o leitor em uma visita pela cidade, traçando um panorama sociocultural com ênfase nos processos evolutivos, civilizatórios e econômicos da população ceilandense. Para Clemilton Saraiva, a obra é um marco, pois estabelece uma nova narrativa que sai do preconceito e mostra o orgulho, além de destacar e deixar registrada a história de Ceilândia para as gerações futuras. “O livro é fruto de um grande desafio para dar voz aos que fizerem parte da história da cidade e apresentar aos leitores uma Ceilândia não mais pelos acontecimentos de porta de delegacia e sim pelas portas da cidadania de quem superou todas as expectativas”, destaca Clemilton Saraiva.

Apoiador do projeto e espaço para a inauguração da tiragem, o JK Shopping ressalta a importância do fomento à cultura, educação e valorização da cidade. “É necessário valorizarmos e reconhecermos a importância da Ceilândia para o desenvolvimento do Distrito Federal, em especial na cultura e economia. Nos colocamos sempre à disposição para promover programações que evidenciem e fortaleçam a memória e história da região”, enfatiza Eliza Ferreira, superintendente do empreendimento.

Arte que homenageia

Como forma de homenagem à Ceilândia, o artista Jailson Belfort receberá os convidados com uma inédita Live Paint (pintura ao vivo), onde por meio das canetas esferográficas, o maranhense vai retratar o monumento mais marcante da cidade: a famosa “Caixa D’água”. Atualmente, o artista está com a exposição “Brasília em Traços“ em exibição no JK Espaço Arte. Até o dia 31 de março, o público poderá conferir doze obras em tributo a Capital Federal e seus seus principais monumentos e ícones. A mostra é gratuita, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Ceilândia, do preconceito ao orgulho”

Data: 25 de março de 2023 (sábado)

Horário: Às 10h

Local: Galeria JK Espaço Arte (Piso S1)

Programação gratuita