Sesc leva ao Folio autores da nova geração da literatura brasileira

Oito escritores, entre eles os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2022, participarão do Festival Internacional Literário em Portugal

Em comemoração aos 20 anos do Prêmio Sesc de Literatura, o Sesc vai levar para o Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal, oito escritores que representam o novo cenário literário brasileiro. Entre eles, os vencedores da edição 2022 do projeto: Pedro Augusto Baía e Taiane Santi Martins. Eles estarão ao lado de autores portugueses, em bate-papos sobre temas como tradição oral, literatura indígena, rap, poesia e canto. A programação acontece a partir de 13 de outubro e será realizada na Biblioteca José Saramago, na Vila de Óbidos.

“O Prêmio Sesc de Literatura está presente no Folio desde 2018. A participação dos vencedores no Festival Internacional é um grande reconhecimento à iniciativa do Sesc, que oferece uma oportunidade a novos escritores e proporciona uma renovação no panorama literário brasileiro. Nesses 20 anos, o Prêmio desenvolveu-se e tornou-se uma das principais iniciativas nacionais do gênero no país. Com isso, muitos escritores revelados pelo Sesc passaram a se destacar também fora do Brasil, o que explica a presença no Folio”, declarou a Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaína Cunha.

Também vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, na edição de 2012, Rafael Gallo é um dos convidados do evento. O escritor, que ano passado venceu o Prêmio José Saramago com o romance Dor Fantasma, estará ao lado do Presidente da Associação Portuguesa dos Críticos Literários, Manuel Frias Martins, na mesa intitulada A sombra dos silêncios, mediada por Ricardo Viel, jornalista na Fundação José Saramago.

A programação também abre espaço para o encontro das rappers MC Martina, idealizadora do Slam da Laje, no Complexo do Alemão, e Capicua, natural da cidade do Porto, que estreou como escritora em 2022 com o livro “Aquário”, publicado pela Companhia das Letras em Portugal. Já a poeta e cantora pernambucana Bell Puã divide a mesa de debates com o cantor e poeta luso-brasileiro Luca Argel.

O Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. Em sua 20ª edição, se tornou uma das mais importantes premiações do país, sendo hoje considerado referência por críticos literários, escritores brasileiros e visto como grande porta de entrada para o mercado editorial no Brasil. Desde a sua criação em 2003, mais de 20 mil obras foram inscritas e 35 novos autores revelados.