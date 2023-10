Vulgo FK se apresenta em Brasília

Complexo Fora do Eixo recebe o rapper no feriado

O artista de trap Vulgo FK se apresenta no Complexo Fora do Eixo, no Saan, nesta quinta-feira (12). Os ingressos antecipados já estão à venda no site Furando a Fila.

Além do Vulgo FK, a noite conta com apresentações dos DJs locais Caio Hot, DJ A, Senx Gang, Hugo Drop Trigo e Kenji.

Febre nas redes sociais e grande nome do trap brasileiro, o paulista de 25 anos tem hits com mais de 80 milhões de acessos. FK já emplacou faixas como “Mandona”, “Ballena”, “Tropa do Mais Novo”, “Pandora” e “Meca Cereja”.

Serviço

Vulgo FK no Complexo Fora do Eixo

Quinta-feira, 12 de outubro

A partir das 21h

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 50 no site Furando a Fila