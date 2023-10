Congresso em Brasília discute autoestima, bem-estar e novidades na área da beleza

Evento reúne onze especialistas renomados da capital federal

A primeira edição do Congresso para Autotransformação-RP será realizada neste domingo (15), das 14h30 às 19h30, em Águas Claras. O evento promoverá aos participantes uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal através de palestras com temas relacionados ao bem-estar, autoestima, saúde mental e beleza.

A programação do congresso conta com onze palestrantes que vão compartilhar suas experiências e conhecimentos em áreas diversas, desde a ressignificação de traumas, beleza e novidades no segmento da beleza. Entre os palestrantes, estará presente o cirurgião plástico, Dr. Victor Hugo Cordeiro, com a palestra As Fases das Transformações da Mulher e Cirurgia Plástica. “A palestra tem como foco principal explorar a relação entre cirurgia plástica, transformação interior e exterior, autoestima e saúde mental, oferecendo insights valiosos sobre como a cirurgia plástica pode ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida e a autoconfiança de uma mulher”, compartilha o médico.

O I Congresso para Autotransformação-RP oferece uma programação diversificada, com palestrantes inspiradores em diversas áreas. Além do especialista em cirurgia plástica, a terapeuta e especialista em psicologia positiva, Rebeca Paz, traz sua expertise em auxiliar as pessoas a explorar o potencial da autotransformação, enfatizando a importância da reflexão, consciência e ação para efetuar mudanças significativas em diversas áreas da vida. O evento também conta com Rosa Oliveira, Dra. Brhenda Oliveira, Dr. Eduardo Oliveira , Júnior Santos, Samuel Soares, Camargo, do perfil Minha Capital, e Dr. Julimar Meneses.

O congresso ainda vai oferecer vários sorteios e os participantes terão a chance de concorrer a prêmios incríveis, incluindo vouchers para cirurgia plástica, tratamentos estéticos, um dia de beleza completo, kits de maquiagem, livros autografados e muito mais.

As vagas são limitadas. As inscrições custam a partir de R$ 197 e podem ser feitas pelo Sympla.

Serviço

I Congresso para Autotransformação-RP

Domingo, 15 de outubro

Das14h30 às 19h30

No espaço S4 Eventos | Avenida Araucárias Rua 36 Sul A, Brasília/DF

Ingressos a partir de R$ 197 pelo Sympla: utilize o código “Victorh20” na hora da compra e ganhe 20% de desconto