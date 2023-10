Cine Brasília traz estreia de filmes com histórias de grandes nomes da música brasileira

A magia e a emoção dessas duas obras cinematográficas prometem encantar os amantes da música tupiniquim

A grade de 12 a 18 de outubro do Cine Brasília traz uma seleção de filmes que permeiam as histórias e os bastidores das vidas de grandes nomes da música popular brasileira. A partir desta quinta, 12, entram em cartaz os filmes Meu nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi, e Elis e Tom – Só Tinha de Ser Com Você, de Roberto de Oliveira. O primeiro, uma cinebiografia de Gal Costa, uma das cantoras mais icônicas do Tropicalismo e que infelizmente nos deixou recentemente; e o segundo, um documentário que acompanha os bastidores da gravação do álbum homônimo mais famoso da bossa nova. A magia e a emoção dessas duas obras cinematográficas prometem encantar os amantes da música brasileira.

Estrelado por Sophie Charlotte, Meu nome é Gal é um drama que irá transportar o público para os primeiros passos da icônica cantora no cenário musical. Com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, a produção tem um time de peso. Além de Sophie dando vida à Gal Costa, o elenco conta também Rodrigo Lelis personificando Caetano Veloso, Dan Ferreira na pele de Gilberto Gil, Camila Márdila como Dedé Gadelha, George Sauma incorpora Waly Salomão, e Luis Lobianco vive o empresário Guilherme Araújo. A diretora Dandara Ferreira não apenas está à frente da direção como também assume o papel de Maria Bethânia, adicionando uma camada extra de autenticidade.

A trama vai acompanhando a história de Gracinha – como era conhecida – até tornar-se Gal Costa, dando destaque à sua chegada ao Rio de Janeiro e à formação de uma amizade duradoura com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha. O filme também aborda a influência crucial do empresário Guilherme Araújo e do poeta Waly Salomão na construção do legado musical de Gal Costa.

Meu nome é Gal mergulha profundamente nos tumultuados e efêmeros dias da Tropicália, que se destaca como o principais movimentos da contracultura no Brasil, sendo responsável por uma transformação musical e comportamental sem precedentes, representando a maior metamorfose que o país já testemunhou. Gal Costa, é uma figura central no cenário e emergiu como a voz feminina proeminente do Tropicalismo. No entanto, esse papel não foi conquistado sem superar as amarras de uma timidez inicial que quase a impediu de seguir sua vocação incontestável.

Infelizmente, Gal Costa nos deixou em novembro de 2022, mas sua música e história estão eternizadas em Meu Nome é Gal. As sessões do filme seguem sempre às 20h.

Outro destaque na telona do Cine é o documentário Elis & Tom – Só Tinha de Ser Com Você, que oferece aos espectadores uma visão única dos bastidores da criação de um dos álbuns mais icônicos da música brasileira. O documentário mergulha nos desafios e tensões enfrentados durante a gravação do álbum homônimo no MGM Studios em Los Angeles, no ano de 1974. Apesar das adversidades, o disco elevou-se como uma obra-prima, solidificando e eternizando o encontro entre Elis Regina e Tom Jobim, dois gigantes da música popular brasileira da época.

Aclamado como um dos melhores álbuns brasileiros de todos os tempos, Elis & Tom traz um repertório rico com uma inesquecível e marcante interpretação de Tom Jobim e Elis Regina em “Águas de Março”. O documentário explora os momentos íntimos e as histórias por trás de cada nota, proporcionando uma visão dos bastidores desse encontro musical.

Serviço

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia