Escritora brasiliense lança livro ilustrado inspirado em Mestre Zé do Pife

‘O Tocador e Tempo’ permeia a história de vida e os ensinamentos de Seu Zé, para propor formas mais harmoniosas de se relacionar com o tempo e com a natureza

A escritora e brincante brasiliense Natália H. Alencar lança no dia 12 de agosto o livro ilustrado ‘O Tocador e o Tempo: uma homenagem ao Mestre Zé do Pife’. O lançamento da obra começa às 17h na Casa Kaluanã, em Taguatinga, e irá integrar as atividades EcoFeira do Mercado Sul. Além de bate-papo com a autora, a programação terá pocket show musicado com a participação especial de Mestre Zé do Pife e aprendizes. A entrada é franca e livre.

Publicado pela Avá Editora, ‘O Tocador e o Tempo’ é uma narrativa ficcional inspirada na história de vida do pernambucano Mestre Zé do Pife, que há duas décadas encanta o público brasiliense com a tradição do pife (ou pífano) – flauta transversal e artesanal de bambu. De forma lúdica e poética, o livro questiona a conturbada relação humana com o tempo na vida moderna, a partir de um enredo que nos convoca a ouvir os mais velhos e a valorizar os saberes dos/as tocadores/as e brincantes da cultura popular.

‘O Tocador e o Tempo’ é o segundo livro de Natália H. Alencar e foi publicado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). A autora, que também é mediadora de leitura e professora, é aprendiz de Mestre Zé do Pife desde 2016. Nesta nova obra, Natália homenageia Seu Zé e compartilha ludicamente alguns de seus aprendizados vivenciados junto ao mestre nos últimos sete anos. A obra é ilustrada pela designer e brincante Nara Oliveira, com texto de apresentação da educadora e escritora Letícia Érica Ribeiro.

Nascido em São José do Egito (PE), há mais de 20 anos Mestre Zé do Pife oferece oficinas de pife em Brasília, sendo responsável por iniciar dezenas de brincantes e inspirar a formação de várias bandas, como: Mestre Zé do Pife e as Juvelinas, Mestre Zé do Pife e as Meninas do Juá, Mestre Zé Do Pife e o Som do Cerrado, Duo Alvenaria, Pifa Pandeiro, Três Marias, Os Fi de Januário, As Fulô do Cerrado, Pitoco de Bambu e Chinelo de Couro. A partir da música, suas inúmeras experiências de vida se desdobram em saberes filosóficos, educativos e culturais, fazendo dele uma biblioteca viva.

“Sempre ouvimos o Mestre Zé do Pife dizer: ‘tudo isso é pra não deixar as bandas de pife se acabar!’ Assim, busco que este livro seja mais uma ferramenta de promoção da tradição do pífano e de divulgação da figura de Seu Zé enquanto mestre vivo. É também uma obra que nos relembra o modo de ensinar/aprender através da oralidade, do mais velho para o mais novo, o pedir a bença, a integração em meio à natureza e a conexão com o lugar onde se vive”, comenta Natália.

Lançamentos do livro ‘O Tocador e o Tempo: uma homenagem ao Mestre Zé do Pife’

Quando: 12, 16 e 20 de agosto

Onde: Taguatinga e Plano Piloto

Entrada: franca e livre

