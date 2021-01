Criador da HQ de “Anne de Green Gables” lança livro de thriller psicológico para jovens adultos

PUBLICIDADE

Marcio Zanini, de 42 anos, conquistou muitos jovens e adolescentes com a adaptação de Anne de Green Gables em HQ, porém, no momento, ele se destaca entre os leitores jovens adultos com o lançamento de “Matadouro de Pecados”. O livro é um thriller psicológico que se propõe a levantar psicologias sobre a maldade humana e sanidade mental por meio de uma narrativa que expõe os problemas do protagonista de forma nua e crua.

No livro, acompanhamos a história de Alexandre, um homem que recentemente perdeu o contato com a esposa e a filha depois de uma briga e que vive momentos caóticos ao se vê diante do fracasso de seu matrimônio. Como se não fosse o bastante, ele é consumido pela solidão e escuta barulhos e estalos altos e fortes dentro de casa, consequentemente acreditando que a residência tem vida própria. Porém, sua sanidade e limites são testados quando o investigador William, também atormentado por seus demônios internos, resolve transformá-lo em um caso a se solucionar.

“Eu gosto do que incomoda o leitor, que o tire da zona de conforto e o faça pensar. Mexo na ferida, mas depois assopro. Não somos perfeitos, estamos melhorando um pouquinho, e são assim meus personagens.”, disse em entrevista.

“Matadouro de Pecados” inicialmente seria uma história em quadrinhos, mas nunca funcionou e o artista adaptou em livro. Na narrativa, Marcio Zanini explora assuntos sobre traição, homossexualidade, preconceito, pecado, redenção e entre outros, todos de maneira nua e crua. Além disso, ele já revelou que suas inspirações partem de experiências pessoais e vão até as complexidades da psicologia, um assunto que afirma ter gosto de estudar.

Lançado pelo Grupo Editorial Coerência em novembro do ano passado durante a Festa Literária de São Paulo 2020, o livro foi indicado ao Coerência Choice Awards 2020 como Melhor Terror/Thriller e venceu o Prêmio Voice 2020 como Melhor Thriller.

Marcio Zanini também trabalha como ilustrador e coordenador editorial, ele foi o criador da HQ de Anne de Green Gables, livro que inspirou Anne with an ‘E’, que em breve ganhará uma segunda edição pela Epifania Comics.

Sinopse: Dopado por remédios, Alexandre espera o retorno de sua esposa e filho, que o abandonaram depois de uma briga. No mais puro e absoluto silêncio noturno, sem fazer a mínima ideia de onde sua família esteja, ele se vê diante do fracassado de seu matrimônio e, como se isso não bastasse, precisa se esquivar de uma mãe controladora, do seu próprio pensamento punitivo e do ódio que ele acredita que a casa sente por ele. Embora a quietude da noite reforce sua solidão, talvez Alexandre não esteja totalmente sozinho. Barulhos e estalos altos chegam a acordá-lo, ganhando vida através dos canos que, sem ele saber, funcionam como veias em que correm a essência do mal. Debaixo daquele teto algo vive com ele. Algo faminto. Com a família desaparecida e tendo que lutar por sua própria sobrevivência, os limites de sua sanidade serão testados quando o investigador William, um homem atormentado e com os próprios demônios internos, decide transformá-lo em um caso a ser solucionado.

Biografia: Marcio Zanini mora atualmente em Bauru, São Paulo. Já trabalhou como editor, desenhista, e foi selecionado em diversas antologias. Atualmente trabalha como preparador de texto e escreve seus próprios livros, entre eles, Crônicas de Markus, que teve unanimidade em críticas positivas. Apaixonado por filmes, séries, desenhos, videogames e todo o universo da cultura pop, tem preferência em escrever histórias com profundidade psicológica, thriller e suspense, onde os personagens se veem em situações que os obrigam a mudar para sobreviver e evoluir. Nas horas vagas, faz amizade e conversa com outros apaixonados por leitura nas redes sociais e passeia com sua cachorrinha: Cassie.

