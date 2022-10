Liam Hemsworth substitui Henry Cavill na 4ª temporada de ‘The Witcher’

“Liam, esse personagem tem uma profundidade tão maravilhosa. Aproveite para mergulhar e ver o que você pode encontrar”, desejou o ator

O ator Henry Cavill, 39, anunciou em suas redes sociais neste sábado (29) que a terceira temporada será a sua última como protagonista de “The Witcher”, série da Netflix. Em seu lugar, a partir da quarta temporada, Liam Hemsworth, 32, assume o papel.

“Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, deporei meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth assumirá o manto. Tal como acontece com os maiores personagens literários, passo a tocha com reverência pelo tempo gasto interpretando Geralt e entusiasmado para ver Liam como este homem fascinante e cheio de nuances”, escreveu Henry em seu Instagram.

“Liam, esse personagem tem uma profundidade tão maravilhosa. Aproveite para mergulhar e ver o que você pode encontrar”, desejou o ator.

Em seu perfil, Liam também confirmou a mudança. “Como fã de Witcher, estou muito feliz com a oportunidade de interpretar Geralt de Rivia. Henry Cavill tem sido um Geralt incrível, e estou honrado por ele estar me entregando as rédeas e me permitindo pegar as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo de sua aventura. Henry, sou seu fã há anos e me inspirei no que você trouxe para esse amado personagem. Estou realmente empolgado por entrar no mundo de The Witcher””, escreveu.