Anitta apresentará a 23ª edição do Grammy Latino

Cantora ganhou o seu espaço no mundo da música conquista do mais um feito que orgulha o Brasil

Ponham mais essa na conta do Brasil, porque Anitta está estourando todas as barreiras jamais alcançadas por qualquer artista que resida no território brasileiro. A musa foi anunciada como uma das apresentadoras da 23ª edição do Grammy Latino.

Nossa girl from Rio dividirá o palco da premiação com Thalia, Luis Fonsi e Laura Pausini. A premiação acontece no dia 17 de novembro e já estamos ansiosas para vê-la.

Pensa que acabou? Anitta ainda vai concorrer em duas categorias: ‘Melhor Performance’ em Reggaeton e ‘Gravação do Ano’ com “Envolver”. É muito sucesso, arrase!