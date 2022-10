A Fazenda deixa vazar áudio revelador: “Maiores baba ovos da Deolane”

Peões não deixaram de demonstrar como ficaram chocados com a declaração dada por um áudio dentro da sede

Minhas manas fãs de A Fazenda já estão acordadas uma hora dessas? Por que o bicho pegou no reality depois que um áudio revelador vazou para os peões, deixando o clima na casa bem pesado. Tudo aconteceu quando todos estavam na sala esperando a gravação do programa Hora do Faro.

“O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava você um dos maiores baba ovos da Deolane, a minha questão para o senhor agora com a máquina”, disse a voz de Chico Barney para Vini Buttel.

Os peões ficaram indignados e não deixaram de dar muitas risadas no momento em que a revelação foi feita. Eita!