Laura Pausini será uma das anfitriãs do Eurovision 2022

O anúncio aconteceu no festival Sanremo e iniciou a contagem regressiva para o dia 10 de maio, data inicial do evento.

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika serão os três anfitriões do Eurovision Song Contest 2022, o evento internacional de música que será realizado em Turim, na Itália, entre os dias 10 e 14 de maio. Serão três noites surpreendentes ao vivo.

O Eurovision 2022 escolheu o palco do Sanremo, maior evento televisivo de Itália, para apresentar oficialmente os anfitriões da edição de 2022 de um dos espetáculos mais importantes do mundo, seguido em 41 países e com uma audiência de 200 milhões de espectadores.

O trio iniciou a contagem regressiva de 100 dias para o evento, projetado no Mole Antonelliana. Estes excelentes anfitriões presidirão uma ocasião histórica, conduzida com o estilo, talento e as melhores qualidades profissionais que a Itália tem a oferecer.

“Estou feliz que o Eurovision finalmente voltou à Itália e honrada por ser anfitriã de um evento tão importante, junto com meus amigos Ale e Mika”, comentou Laura Pausini. “Juntos, queremos mostrar à Europa e ao mundo o quão extraordinário é o nosso país. Meu 2022 começou com música nova e o início de um ano de grandes eventos. Quero encarar o Eurovision, o evento musical por excelência da Europa e um dos programas de TV mais importantes do mundo, com a mesma energia que venho trazendo ao longo da minha carreira de quase trinta anos. Estamos aqui e prontos… Na verdade, mal podemos esperar!”

“É uma honra ser convidado para sediar o ESC 2022. É um dos shows mais seguidos e conhecidos do mundo, e organizá-lo na Itália este ano representa uma oportunidade extraordinária e um evento histórico para nosso país”, concluiu Cattelan. “Conheço Laura Pausini e Mika há algum tempo. Já trabalhamos juntos e sempre nos divertimos muito. E tenho certeza de que será o mesmo desta vez também.”

“Mais do que nunca, acredito na importância de uma comunidade internacional, em nossos valores comuns. Acredito na união das pessoas, em derrubar muros para celebrar nossas semelhanças tanto quanto nossas diferenças”, afirmou Mika. “Podemos fazê-lo graças à música, que é a forma de expressão mais universal. Eurovision é isso e muito mais! Eu assisto desde criança, toda a família se reunia para o final. Uma vez por ano, cerca de quarenta países vivem as mesmas emoções, independentemente da História, da situação política: a música reúne-os. É uma honra emocionante ser um dos mestres de cerimônia dessas noites fantásticas.”