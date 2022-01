Laura Pausini lançará “Scatola” com performance 3D simultânea por praças ao redor do mundo, incluindo Brasília

A música é tema de “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti”, filme original da Amazon Prime, que será liberado em breve

Em 2021, a Itália levou a vitória no Globo de Ouro e a indicação ao Oscar, representados por Laura Pausini com “Io Sì”. Agora, o ano começa com um novo single, “Scatola”, e abre 2022 cheio de novidades.

No dia 20 de janeiro, Laura Pausini lança “Scatola” em todas as plataformas digitais. A música também fará parte do filme “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti”, original da Amazon Prime, que será liberado logo, logo.

“A caixa (Scatola/Caja) que estou cantando não é um objeto material, é um símbolo que representa nossos pensamentos, memórias, sentimentos, qual é o verdadeiro conteúdo do nosso coração e da nossa cabeça.” – revela Laura Pausini – “Eu penso nisso e fico ainda mais curiosa hoje. Eu, como todos, tive dois anos em que tudo desacelerou e tive mais tempo para me dedicar a repassar tantos momentos de uma vida tão maravilhosamente normal, que me comoveram. Pensei no eu adolescente e nos sonhos dela, e no que sou hoje. Até que no dia 10 de março de 2021, às 12h41, chegou uma música, escrita por Madame e dedicada a uma amizade adolescente, inspirada pelo meu post, que falei sobre meus colegas de escola. Desde a primeira vez que a escutei, li imediatamente como um diálogo entre a Laura de hoje e a Laura do passado. Depois de alguns ajustes, se tornou a música perfeita para o meu retorno. Queria poder dizer a essa menina que não a esqueci e que mesmo que o destino tenha nos levado para longe, ainda hoje e todos os dias somos a mesma coisa, a mesma pessoa e, hoje mais do que nunca, tenho certeza disso.”

O pré-save da nova canção de Laura está disponível a partir de hoje: https://fpt.fm/app/32030/wmi-laurapausini-scatola-presave

No dia 20 de janeiro, às 16h (no horário de Brasília), graças à Urban Vision (empresa líder de mídia especializada em publicidade ao ar livre) e com o apoio da Amazon Prime Video, as telas digitais de todo o mundo receberão a apresentação exclusiva em 3D da música. Será apresentado em Milão (Corso Garibaldi), Roma (Piazza Navona), Madrid (Plaza del Callao), Paris (Tour Eiffel), Cidade do México (várias telas pela cidade), Brasília (Shopping Asa Norte Boulevard), Miami (Bayside) e Nova York (Times Square). A partir desse momento a música também estará disponível em todas as lojas digitais.

Foto/Reprodução

Sobre o filme

“Scatola” é a música original do filme “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti”. O filme surgiu da ideia original da cantora, escrito com Ivan Cotroneo e Monica Rametta, dirigido por Ivan Cotroneo e produzido pela Endemol Shine Italy. O longa estará disponível exclusivamente no Amazon Prime Vídeo em 240 territórios em todo o mundo em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com PIACERE DI CONOSCERTI, filmado na Itália e nos Estados Unidos Laura Pausini se arrisca, pela primeira vez, em um filme sobre sua extraordinária história mostrando um pensamento, ainda desconhecido do público, que Pausini decidiu transformá-lo em filme, dirigido por Ivan Cotroneo, um dos nomes mais prestigiados do cinema contemporâneo.

É um filme que confirma o amor de Pausini pela sétima arte e que revelará ao público sua alma mais íntima, através de vislumbres inéditos de sua vida privada e profissional. Também dará a oportunidade de descobrir a própria Pausini e aqueles que a seguem e seu mundo nunca visto ou imaginado, que pela primeira vez será revelado ao público.

“Sempre me perguntei o que teria acontecido se eu não tivesse tido a sorte e perseverança de viver uma vida tão louca, o que teria mudado e o que teria sido igual, como diz a música. Quando decidi fazer o filme, percebi que esse era o caminho a percorrer para contar a história da minha vida, minhas escolhas e o que me faz quem sou, e encontrar uma maneira de contar a minha filha minha história tão louca, inesperada, exaustiva e única. Acompanhada da minha família, dos meus amigos mais próximos e colaboradores, viajei pelo mundo e tive o privilégio de me apresentar nos palcos mais importantes e de cantar com os meus maiores ídolos. No entanto, todas as manhãs eu acordo e meus pensamentos sempre vão para aquela garota que sonhava em tocar num piano bar”, completou Laura.

“Scatola” foi escrita por Laura Pausini e Madame. A música será lançada pela Atlantic Warner, e é produzida por Shablo&Faraone, Paolo Carta e Madame.