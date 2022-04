Kourtney Kardashian e Travis Barker se casam em Las Vegas

Após a cerimônia do Grammy, que aconteceu no último domingo (3), o casal decidiu realizar o casamento em uma das capelas da cidade

Kourtney Kardashian, 42, e Travis Barker, 46, aproveitaram a viagem a Las Vegas, onde estiveram no último final de semana para a cerimônia do Grammy, para se casar. Segundo o site TMZ, a socialite e o baterista do Blink-182 foram a uma capela da cidade e disseram “sim”.

A publicação afirma que eles chegaram ao local por volta de 1h30 da madrugada de segunda-feira (4), horas depois do evento anual da Academia de Gravação. Travis se apresentou na festa, durante a performance da cantora H.E.R.

Ainda de acordo com o TMZ, o casal não permitiu que os profissionais da capela tirassem fotos. Em vez disse, chegaram com o próprio fotógrafo, além de seguranças.

Kourtney e Travis, assim como muitos dos casais que se casam em capelas de Las Vegas, teriam pedido para que o oficiante da cerimônia fosse um imitador do cantor Elvis Presley (1935-1977). O dono da capela serviu como testemunha.

O TMZ diz que o casal ainda pretende fazer outras cerimônias, nas quais deve celebrar a união com a família e com os amigos. Os dois estavam noivos desde outubro, mas não haviam divulgado uma data para o enlace.

Este é oficialmente o primeiro casamento de Kourtney, que tem três filhos com Scott Disick –os dois não chegaram a oficializar a união. Já Travis está no terceiro casamento.