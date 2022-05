Kim Kardashian usa outro vestido de Marilyn e leva até Globo de Ouro original

No after party do Met Gala, socialite fez novo cosplay da estrela, após usar roupa que não se adequou às suas curvas

Depois do tapete vermelho no Met Gala, na noite de segunda-feira (2), quando a socialite Kim Kardashian usou um famoso vestido de Marilyn Monroe que exigiu até que ela escondesse um zíper aberto com um casaco, devido às proporções diferentes da atriz, a empresária saiu com um segundo vestido da estrela, dessa vez, um usado na cerimônia do Globo de Ouro de 1962.

Conforme Kardashian publicou em seu Instagram nesta sexta-feira (6), o look verde escuro, feito pelo estilista Norman Norell, ficou para o after party do Met Gala. Brilhante como o que Marilyn usou para cantar “Happy Birthday” no aniversário de 45 anos do presidente John Kennedy, em vez de 6.000 cristais, esse segundo vestido usa lantejoulas.

Com o vestido, há 60 anos, a estrela de Hollywood venceu o prêmio Henrietta de personalidade feminina favorita do cinema mundial.

Após conseguir a roupa com a casa de leilões Heritage, para completar o cosplay, a empresária conseguiu até levar a tal estatueta, que pertencia à coleção de seu florista e amigo Jeff Leatham. Como contou Kardashian em sua publicação, ao descobrir isso, achou que este era um sinal de que deveria mesmo “canalizar” sua “Marilyn interior”.

Sobre o primeiro vestido, usado na ocasião do “Happy Birthday”, ele foi vendido num leilão da Christie’s, em 1999, por mais de US$ 1 milhão. Em 2016, foi vendido mais uma vez, agora para o museu Ripley’s Believe It or Not, por quase US$ 5 milhões, se tornando o mais caro de todos os tempos. A instituição também deu a Kardashian alguns fios de cabelo da estrela de Hollywood.