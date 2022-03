Kim e Kourtney Kardashian falam em se aposentar nos próximos anos

Em entrevista a uma revista norte-americana, a influenciadora, modelo e empresária revelou que quer aposentar a vida de fama

Kim Kardashian, 41, que estrelou o reality show Keeping Up With the Kardashians no E!, e agora inicia o novo The Kardashians, no Hulu, tem um grande sonho: “deixar de ser ‘Kim K'”.

A influenciadora, modelo e empresária confessou que já pensou várias vezes em aposentar a sua vida na fama, em entrevista à revista norte-americana Variety. “Às vezes penso: ‘Oh, meu Deus, o sonho. Eu posso deixar de ser Kim K. em 10 anos'”, disse.

No entanto, quando questionada se realmente considera uma vida longe das câmeras, ela nega: “Não, eu não.”

Kim não é a única. Kourtney, 42, sua irmã mais velha, acredita que o programa na Hulu será o último capítulo de sua carreira em reality shows. “Eu me vejo morando em outra cidade”, disse ela à Variety. “Acho que não me vejo mais filmando em cinco anos. Eu provavelmente me imaginaria, tipo, apenas vivendo.”

The Kardashians estreia na próxima segunda-feira (14) na plataforma de streaming Star+. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie voltarão a mostrar suas vidas para o público, revelando pressões, amores, lazeres e momentos em família.