Zezé Di Camargo revela que está fazendo um tratamento vocal

O cantor revela que, devido ao tratamento que está fazendo, teve que se acostumar a beber mais de dois litros de água diários.

Que atire a primeira pedra quem nunca se impressionou com a potência vocal do cantor Zezé Di Camargo, especialmente na icônica música ‘É o Amor’. Pois é, mas era de se esperar que após tanto tempo, fazendo tamanho esforço vocal, o cantor precisasse de algo além dos famosos ovos cru, que vemos no clássico filme ‘Dois Filhos de Francisco’.

Durante a sua participação no programa ‘Encontro’, o cantor, que faz a primeira voz na dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, revelou aos fãs que nos últimos meses está fazendo um tratamento para a sua saúde vocal.

No momento da revelação, os anfitriões do programa, Patrícia Poeta e Manoel Soares, estavam apresentando o quadro ‘Bem Estar’, que estava abordando as causas de uma infecção de urina. Diante disso, a jornalista Michelle Loreto questionou ao cantor se ele possuía o costume de beber bastante água, o que gerou a revelação.

“Sim, eu bebo muita água. De um certo tempo pra cá, por volta de uns dois mais ou menos, eu tenho mantido essa média de tomar uns dois litros de água por dia. Parte disso é devido a um tratamento que venho fazendo constantemente na voz, tudo sob acompanhamento de diversos profissionais”, revela Zezé.

Logo em seguida, o cantor também revela aos apresentadores e ao público o que tem feito para melhorar sua saúde física. “Além do tratamento, essa obrigatoriedade de tomar mais de dois litros de água por dia, faz muito bem à saúde de maneira geral, seja para malhar, ou seja, para você cuidar do físico. Eu mesmo faço muitos exercícios aeróbicos e a água é algo fundamental para isso”.