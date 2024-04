Yasmin Brunet surpreende ao surgir com Vanessa Lopes

Depois de causar no encontro com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet causou mais uma vez ao lado de Vanessa Lopes. Se muitos acreditam que as duas estavam em pé de guerra, se enganaram.

No vídeo postado nos Stories do Instagram, a modelo surgiu sorridente ao lado da influenciadora digital, e celebrou o encontro. “Vocês não vão acreditar quem está comigo, gente”, disse Brunet, que em seguida deu um abraço na ex-sister.

O encontro entre as duas deixou os fãs eufóricos, já que Yasmin e Vanessa já brigaram por causa de Gabriel Medina, ex-marido da modelo. Enquanto estavam confinadas no BBB 24, as duas chegaram a conversar sobre o assunto e selaram a paz.