Yasmin Brunet surpreende ao revelar vício no BBB: “Quase indo fumar um cigarro”

Yasmin Brunet deu o que falar ao revelar que está em abstinência do seu vape. A influenciadora deixou os internautas chocados com o fato dela fumar e disse que está quase caindo nas graças do cigarro dentro do BB, visto que é permitido.

“Eu tô sem dormir. Eu tô sem meu vape [cigarro eletrônico]. Eu tô quase indo ali fumar um cigarro e f*da-se… [indo] comer um pão”, disse ela visivelmente abalada. A conversa era com Wanessa Camargo.

Vale registrar que, em suas redes sociais, ela passa uma imagem fitness e de vida saudável, deixando os fãs ainda mais abismados com a sua postura diante da fumaça.