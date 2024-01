Yasmin Brunet promete vingança contra brothers: “Peguei raiva”

Yasmin Brunet não ficou calada e mostrou que está furiosa com os brothers que votaram nela no primeiro paredão do BBB 24. A modelo contou que fará uma verdadeira ‘caça’ a todos que votaram nela.

Em conversa com Giovanna Lima, segunda participante mais votada da casa, a filha de Luiza Brunet disse que as duas precisam retornar da berlinda e vencer a próxima liderança. “F*der com todo mundo que f*deu a gente”, declarou a loira.

“E se eu não gosto de você? Eu tenho que falar? Quando chegar um desses aí para falar comigo, vou dizer ‘Não gosto de você. Você me irrita’. Sério mesmo, que palhaçada, cara. Peguei uma raiva desses caras”, disparou ela.

“E tipo assim, ‘quando sair daqui, vamos tomar uma cerveja?’ Vai tomar no c*, falta de respeito. Pelo menos finge que não gosta de mim. Todos os caras votaram em mim, eu estou chocada”, disse, por fim.