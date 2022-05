Cadê os Yanomamis? Tribo indígena tem pessoas desaparecidas, estupro e morte por garimpeiros

Questão ganhou corpo nas redes sociais sendo comentada até por Anitta

Sabe quando você quer que o fogo no parquinho pegue por uma boa causa? Essa sou eu no exato momento. A bacharela em Cinema e Audiovisual, como nome no Twitter de Sywasu-rána, questionou a falta de notícias sobre o sumiço de 25 indígenas da tribo Yanomami. Além disso, a indígena chama a atenção para a menina estuprada na tribo por garimpeiros e o incêndio em suas moradas.

Eu ainda to abismada em como além de terem incendiado a aldeia, sumiram 25 pessoas da povo Yanomami e não ta rolando um “Plantão da Globo” emergencial pra tratar sobre isso. — Sywasu-rána 🏹✊🏽 (@Mihsaw) May 2, 2022

O caso ganhou repercussão por todo território brasileiro, e como sempre acontece, o Brasil espera mais de seus artistas do que dos seus governantes. Daniela Mercury, Anitta e Alok foram alguns artistas que deram visibilidade para o fato.

Uma criança Yanomami de 3 anos foi jogada no rio.Uma menina Yanomami de 12 anos foi estuprada até a morte e a comunidade onde moravam foi queimada.Não podemos nos calar diante dessas atrocidades. Pedimos proteção e justiça para o povo yanomami. #cadeosyanomami #danielamercury pic.twitter.com/Qi0kVTtYJG — Daniela Mercury (@danielamercury) May 3, 2022

Anitta ainda diz que tudo isso pode ser uma máfia e conta um episódio em que gravou seu clipe no meio da mata. “Se tiver garimpeiro ou gente desmatando ilegalmente e acharem que você tá fazendo foto ou vídeo para denunciar te matam e ninguém nunca mais”, escreveu a musa.

Se essa porra não é uma máfia eu não sei o que mais pode ser. ELES são os verdadeiros donos de toda e QUALQUER terra do nosso país. O povos indígenas. Estavam aqui antes de todo mundo. Qualquer ato contra os povo indígenas deveria ser o maior repúdio da nação. — Anitta (@Anitta) May 3, 2022

Queremos justiça, e queremos atenção pública para os casos dos Yanomamis! Cadê os Yanomamis?