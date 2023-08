Xamã, cantor, faz teste para viver Damião em ‘Renascer’

O lendário personagem que pertenceu a Jackson Antunes pode ser do artista que fez o teste para o remake da novela de 1993

Que acertou! Não é surpresa para ninguém vermos Xamã nas telinhas da Globo, né? Afinal, Cabelinho foi um sucesso em ‘Vai Na Fé’. O ator fez o teste para o remake de ‘Renascer’ e poderá dar vida ao personagem de Damião, papel que transformou Jackson Antunes em um sucesso nacional.

Caso o artista for aprovado no teste, ele poderá viver um romance com Sophie Charlotte na trama. A atriz é cotada para dar vida a Eliana, vivida por Patrícia Pillar no passado.

As gravações do folhetim de Benedito Ruy Barbosa devem começar em outubro. Ansiosa por aqui.