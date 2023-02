William Bonner ironiza boatos de morte: “Tem fake de que eu morri”

Apresentador do Jornal nacional abriu uma live e esclareceu que está vivo apesar dos boatos que rolam soltos na web

Não é de hoje que William Bonner mata a cobra e mostra o pau para quem quer que seja, dessa vez o jornalista surgiu nas redes sociais para sanar os boatos de que ele teria morrido. O muso usou o Instagram e esclareceu os boatos, lamentando desapontar os haters.

“Estamos ao vivo. Eu tô me dirigindo ao cenário do Jornal Nacional pra gente apresentar essa edição, mas achei que era o caso de fazer uma live, porque um colega nosso veio me dizer que recebeu uma mensagem da filha toda chateada, triste dizendo: ‘pai, que triste isso que o Bonner morreu’. E ele disse pra ela: ‘não, filha. Ele almoçou comigo, tá aqui do meu lado, não morreu não'”, contou.

Bonner ainda continua: “Então depois daquele fake que eu teria dado entrada às pressas em um hospital, agora também tem fake de que eu morri. Eu lamento muito desapontar os que talvez torcessem por isso, mas não rolou não. Tô me sentindo bem. Vou até fazer o Jornal Nacional agora, tá. Tchau. Até mais”, finalizou.