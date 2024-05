Whindersson Nunes anuncia show beneficente para ajudar nas tragédias do Rio Grande do Sul

Amores, após fazer uma doação generosa para ajudar as vítimas das tragédias que estão alastrando o estado do Rio Grande do Sul, como eu já havia contado para vocês em outra ocasião, na noite de ontem (06) o influenciador e humorista Whindersson Nunes utilizou as suas redes sociais para anunciar que irá fazer um show beneficente em prol de arrecadar dinheiro para ajudar ainda mais nossos irmãos gaúchos.

25 de maio, Fortaleza, Efeito Borboleta no estádio Presidente Vargas, pelo Rio Grande do Sul 🫱🏾‍🫲🏼, todos os ingressos!

Logo mais as informações ℹ️ — Whindersson (@whindersson) May 6, 2024

Vale lembrar que, antes de anunciar o show, que acontecerá em Fortaleza, Whindersson já havia levantado a possibilidade de fazer uma apresentação beneficente no estádio São Januário, pedindo publicamente o local para o time Vasco da Gama para realizar o evento.

Será que podemos esperar duas apresentações beneficentes do humorista?