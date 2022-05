Wanessa e Dado Dolabella passaram a Páscoa juntos na Chapada dos Veadeiros

De acordo com o jornalista Léo Dias o encontro motivou a separação da cantora com o empresário Marcus Buaiz

Minha gente, para tudo que eu tô CHO-CA-DA. De acordo com o jornalista Léo Dias, Wanessa Camargo passou a Páscoa ao lado do seu antigo affair, Dado Dolabella. Enquanto Marcus Buaiz estava cuidando das crianças a cantora foi dar uma conferida em como estava seu lancinho dos anos 2000.

No início desta semana comunicamos a separação da cantora com o empresário, pai dos seus filhos, João e José, e já tínhamos indícios que a separação teria vindo por causa de um encontro que Wanessa teve com Dado. Léo Dias confirmou que os dois almoçaram juntos no restaurante Mandala, no domingo de Páscoa.

Wanessa e Buaiz estavam juntos há 17 anos (Foto: Reprodução)

O casamento dos dois já não estava muito bom das pernas, pois a cantora já vinha apresentando uma insatisfação dentro da relação. Wanessa chegou a dizer que Marcus impossibilitava ela de ir mais longe em relação a carreira, fator que foi ainda reafirmado com sua inconstância no mundo musical.

Na separação a cantora vai ficar com a casa em Alphaville, que ainda está em construção. Enquanto isso, ela vai morar em um apartamento que era do casal em São Paulo. Eita, minha gente, o buraco é mais em baixo.