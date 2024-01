“Vocês tão dando muito valor, desculpe, a essa Vanessa Lopes!”, dispara Susana Vieira

Susana Vieira não deixou de falar no nome de uma das mais faladas do BBB 24: Vanessa Lopes. A atriz contou que o pessoal fala muito no nome da influenciadora e dançarina do Tik Tok e que isso pode fazer a cabeça de algumas pessoas.

“Vocês tão dando muito valor, desculpe, a essa Vanessa Lopes! Já se falou nela 55 mil vezes aqui. […] Não pode se falar tanto nessa pessoa. Isso entra um pouco na cabeça das pessoas que estão em casa. E, como a gente não conhece o elenco todo, temos que valorizar o nome de cada um. Vamos parar de falar dessa pessoa?”, pediu Susana Vieira.

Vale ressaltar que Vanessa já entrou na casa com Yasmin Brunet, com quem tem uma dívida no cartório por causa de uma affair com Gabriel Medina, ex-marido da loira.